Впервые с декабря 2014 года цена нефти Brent превысила $71 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,5% и составила $71,01 за баррель, свидетельствуют данные биржи, передает ТАСС.
21 января состоялось седьмое заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (Организации стран - экспортеров нефти и стран, не входящих в картель), на котором министры обсудили текущие итоги исполнения договоренностей по ограничению добычи.
Сделке по сокращению добычи нефти стран ОПЕК+ пошел второй год. Согласно договоренностям, достигнутым в конце ноября 2017 года, участники продолжат ограничивать добычу до конца этого года. Россия, Саудовская Аравия и еще 22 страны, участвующие в соглашении, начали сокращать добычу год назад с целью стабилизировать спрос и предложение и убрать с рынка рекордные излишки запасов.
В последний раз цена нефти этой марки находилась выше $71 за баррель 3 декабря 2014 года.
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