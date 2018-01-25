Впервые с декабря 2014 года цена нефти Brent превысила $71 за баррель

21 января состоялось седьмое заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (Организации стран - экспортеров нефти и стран, не входящих в картель), на котором министры обсудили текущие итоги исполнения договоренностей по ограничению добычи.

Сделке по сокращению добычи нефти стран ОПЕК+ пошел второй год. Согласно договоренностям, достигнутым в конце ноября 2017 года, участники продолжат ограничивать добычу до конца этого года. Россия, Саудовская Аравия и еще 22 страны, участвующие в соглашении, начали сокращать добычу год назад с целью стабилизировать спрос и предложение и убрать с рынка рекордные излишки запасов.

В последний раз цена нефти этой марки находилась выше $71 за баррель 3 декабря 2014 года.