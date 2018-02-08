ВЦИОМ: за Путина хотят проголосовать 71% россиян

Количество желающих проголосовать за кандидата от КПРФ Павла Грудинина уменьшилось — с 7,2% до 6,9%. На третьем месте по числу готовых проголосовать за него избирателей оказался кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский — 5,7%, против 5,9% в конце января.

Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то 1,3% опрошенных проголосвали за Ксению Собчак, 0,7% за Григория Явлинского и 0,4% за Бориса Титова. Всего прийти на выборы готовы 79,3% респондентов.