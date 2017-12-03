Жителям Калманского района вернули электричество

МЧС сообщает, что электроснабжение района восстановлено в 11.45 по местному времени. Для ликвидации аварии были задействованы 109 человек, 36 единиц техники, из них от МЧС 26 человек, 3 единицы техники. Таким образом жители района оставались без электричества около четырех часов.