Алтайские туристы, застрявшие на острове Хайнань, вернулись в Барнаул

20 декабря в Барнаул прибыли последние туристы, застрявшие в Китае на острове Хайнань из-за финансовых проблем туроператора «Жемчужная река». Об этом сообщили в управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.

По данным региональных турфирм, вовремя не смогли вернуться домой около 40 жителей края. На дополнительных авиарейсах люди прилетели в Москву, Красноярск и Челябинск, а уже затем добирались до Барнаула.

С туристами все это время работали алтайские турагентства. Части путешественников оплатили билеты до Барнаула.

В начале декабря туроператор «Жемчужная река» приостановил продажу туров на Хайнань из Барнаула до января 2019 года. Это связано с тем, что авиакомпания «Алроса» не смогла продлить полетную программу в аэропорт Саньи (город на о. Хайнань). У туристов возникли проблемы с возвращением домой.

12 декабря Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров оба юрлица, работавших под брендом «Жемчужная Река», — «Тревел Дизайнерс» и «Геркулес Трэвел». Это произошло из-за того, что оператор не смог исполнить обязательства перед туристами.

Часть алтайских туристов, которые не смогли улететь с острова Хайнань, вернулись в Барнаул 18 декабря.