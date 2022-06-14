14 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

Более 300 человек прилетели первыми чартерными рейсами на Алтай

В Горно-Алтайск прибыли первые два рейса в рамках чартерных программ, организованных туроператором Fun&Sun из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает «Интерфакс-туризм».

Более 300 туристов прилетели на Алтай чартерами из Москвы и Петербурга.
Более 300 туристов прилетели на Алтай чартерами из Москвы и Петербурга.
пресс-служба туроператора FUN&SUN

На этих рейсах прибыли более 300 туристов. Их торжественно встретили в аэропорту представители администраций Алтайского края и Республики Алтай, артисты в национальных костюмах, которые угостили прибывших молоком, курутом, медом, боорсокои и чаем под аккомпанемент горлового пения и традиционных музыкальных инструментов.

«Мы рады поддержать эту программу и принять гостей. Уверена, что наша совместная работа принесет отличный результат — есть все основания полагать, что туристам у нас на Алтае понравится», — сказала заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Елена Ялбачева.

На базе чартерных рейсов туроператор предлагает несколько программ — «Привет, Горный Алтай!», круговой маршрут «Сердце Алтая», тур для активных путешественников «Алтай FIT», и программа «Привет, Белокуриха».

Обе программы запланированы до сентября. В июле стартует еще одна программа на Алтай из Красноярска.

Продажи программ идут очень хорошо — самолеты загружаются полностью, отметила директор по дистрибуции Fun&Sun Анна Малинина.

Чартерные рейсы организуются при поддержке Ростуризма, который компенсирует туроператору 50% стоимости фрахта самолетов, и властей Алтайского края и Республики Алтай.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость