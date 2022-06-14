Более 300 человек прилетели первыми чартерными рейсами на Алтай

В Горно-Алтайск прибыли первые два рейса в рамках чартерных программ, организованных туроператором Fun&Sun из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает « Интерфакс-туризм ».

Более 300 туристов прилетели на Алтай чартерами из Москвы и Петербурга.

На этих рейсах прибыли более 300 туристов. Их торжественно встретили в аэропорту представители администраций Алтайского края и Республики Алтай, артисты в национальных костюмах, которые угостили прибывших молоком, курутом, медом, боорсокои и чаем под аккомпанемент горлового пения и традиционных музыкальных инструментов.

«Мы рады поддержать эту программу и принять гостей. Уверена, что наша совместная работа принесет отличный результат — есть все основания полагать, что туристам у нас на Алтае понравится», — сказала заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Елена Ялбачева.

На базе чартерных рейсов туроператор предлагает несколько программ — «Привет, Горный Алтай!», круговой маршрут «Сердце Алтая», тур для активных путешественников «Алтай FIT», и программа «Привет, Белокуриха».

Обе программы запланированы до сентября. В июле стартует еще одна программа на Алтай из Красноярска.



Продажи программ идут очень хорошо — самолеты загружаются полностью, отметила директор по дистрибуции Fun&Sun Анна Малинина.

Чартерные рейсы организуются при поддержке Ростуризма, который компенсирует туроператору 50% стоимости фрахта самолетов, и властей Алтайского края и Республики Алтай.