Более 300 человек прилетели первыми чартерными рейсами на Алтай

На этих рейсах прибыли более 300 туристов. Их торжественно встретили в аэропорту представители администраций Алтайского края и Республики Алтай, артисты в национальных костюмах, которые угостили прибывших молоком, курутом, медом, боорсокои и чаем под аккомпанемент горлового пения и традиционных музыкальных инструментов.
«Мы рады поддержать эту программу и принять гостей. Уверена, что наша совместная работа принесет отличный результат — есть все основания полагать, что туристам у нас на Алтае понравится», — сказала заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Елена Ялбачева.
На базе чартерных рейсов туроператор предлагает несколько программ — «Привет, Горный Алтай!», круговой маршрут «Сердце Алтая», тур для активных путешественников «Алтай FIT», и программа «Привет, Белокуриха».
Обе программы запланированы до сентября. В июле стартует еще одна программа на Алтай из Красноярска.
Продажи программ идут очень хорошо — самолеты загружаются полностью, отметила директор по дистрибуции Fun&Sun Анна Малинина.
Чартерные рейсы организуются при поддержке Ростуризма, который компенсирует туроператору 50% стоимости фрахта самолетов, и властей Алтайского края и Республики Алтай.