9 июня
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Туризм

Алтайский гастрофестиваль «Ах! Фест» включили в топ летних путешествий для гурманов

Гастрономический фестиваль «Ах!Фест» попал в топ-20 летних путешествий для гурманов по версии сервиса Tutu.ru.

Гастрофестиваль «Ах!Фест».
Гастрофестиваль «Ах!Фест».
Анна Зайкова

Наряду с «Ах!Фестом» в список также вошли фестиваль клубники (Балаково, Саратовская область), фестиваль «Уха на Оби» (д. Нижние Нарыкары, ХМАО — Югра), фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг» (Удмуртская республика) и другие.

«У нашего фестиваля есть своя гастрономическая изюминка. Ежегодно мы заготавливаем весенний корень лопуха и данный год не стал исключением. Экстракт свежего корня лопуха будет добавляться во многие блюда мероприятия, в том числе в 150 кг холмогорского плова и 170 литров алтайских зелёных щей. Этот экстракт не только вкусный, но ещё и очень полезный!» — рассказал руководитель фестиваля Константин Михеев.

Фестиваль состоится 25 июня в селе Алтайское.

Проводится при поддержке управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, а также туристского информационного центра Алтайского края.

Ранее altapress.ru рассказывал, что ждет гостей «Ах!Феста».

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