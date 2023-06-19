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Туризм

Группа туристов пропала в горах. Поиски приостановлены

Группа москвичей пропала в горах.

Горы, природа, снежные горы, летние горы, озеро.
Горы, природа, снежные горы, летние горы, озеро.
unsplash.com.

Происшествие случилось в Карачаево-Черкессии — путешественники перестали выходить на связь.

О произошедшем сообщил отец одной из девушек в составе организованной группы.

На маршрут группа вышла 12 июня, 21-го должна завершить поход, указывает bfm.ru.

Накануне спасатели обследовали реку и озеро в предполагаемом месте нахождения. Но никого не обнаружили. Поисково-спасательную операцию прекратили до утра 19 июня.

Ранее шесть белорусских туристов пропали на горе Эльбрус. Группа не была официально зарегистрирована.

Альпинисты решили самостоятельно подняться по западному склону по самой высокой горной вершине в России. Однако через некоторое время туристы перестали выходить на связь.

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