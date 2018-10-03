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Куда ездили отдыхать россияне летом 2018 года

Россия заняла второе место по количеству проданных туристических путевок гражданам нашей страны в летнем сезоне 2018 года. Об этом агентству НСН заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе.

Фотосъёмка с воздуха горного перевала Чике-Таман, одного из самых красивых перевалов Республики Алтай.
Фотосъёмка с воздуха горного перевала Чике-Таман, одного из самых красивых перевалов Республики Алтай.
vk.com/letimvisoko

Сезон, по оценке туроператоров, оказался оказался очень сложным и интересным. «Сюрприз был, пожалуй, связан с курсом валют и результатом продаж по акции раннего бронирования в марте-начале апреля», — сказала Ломидзе. Из-за скачков курсов валют наблюдалось снижение покупательской способности туристов, пояснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

По итогам сезона на первом месте по объему продаж оказалась Турция, затем Россия, третье место заняла Греция. Далее идут Испания, Кипр, Тунис, Болгария, Доминикана и Хорватия.

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