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Всемирный день туризма. Как алтайские туристы поздравляют друг друга в соцсетях

27 сентября в мире отмечают Всемирный день туризма, который был учрежден еще в 1979 году, а в нашей стране отмечают с 1983-го. Алтай — это один из главных туристических центров России. Здесь есть горы, бурные реки, девственные леса, соленые озера, бескрайняя степь, исторические артефакты, красивые серпантины и таежные тропы — в общем, много всего, что так любят туристы.

Туризм на Алтае.
Туризм на Алтае.
www.instagram.com/oixxo

И вот какими постами путешественники поздравляют друг друга с Днем туризма и рассказывают о красоте Алтая в Instagram:

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