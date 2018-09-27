Всемирный день туризма. Как алтайские туристы поздравляют друг друга в соцсетях

27 сентября в мире отмечают Всемирный день туризма, который был учрежден еще в 1979 году, а в нашей стране отмечают с 1983-го. Алтай — это один из главных туристических центров России. Здесь есть горы, бурные реки, девственные леса, соленые озера, бескрайняя степь, исторические артефакты, красивые серпантины и таежные тропы — в общем, много всего, что так любят туристы.