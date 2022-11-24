Осмысленный туризм. Зачем Алтайскому заповеднику археологические лагеря

В 2023 году Алтайский биосферный заповедник намерен организовать на одном из кордонов «археологический лагерь» для туристов, который займется просветительской деятельностью.

«Мекка для археологов». Что ищут и находят в заповедных местах Алтая

Директор Алтайского биосферного заповедника Игорь Калмыков на пресс-конференции в ТАСС рассказал, что с археологической точки зрения Республика Алтай уникальна. Это — Мекка для историков и археологов. Если сама республика как-то изучена, то территория Алтайского заповедника — это практически белое пятно в силу ее трудноступности и удаленности.

Что касается археологических находок, то в текущем году был обнаружен тюркский памятник, аналогичный найденному ранее на кордоне Беле. Кроме того, зафиксировано несколько артефактов, найденных ранее.

Игорь Калмыков уточнил, что находка считается обозначенной, когда она описана и зафиксирована. Сейчас сотрудники заповедника этим и занимаются: фотографируют, описывают, картируют. Это позволит поставить объекты под охрану.

Игорь Калмыков,

директор Алтайского биосферного заповедника:

В этом году, например, были найдены плавильные углубления и приспособления в районе кордона Челюш. Наши инспекторы об этом знали, а историки и археологи — нет. Кроме того, в районе озера Джулукуль описаны курганы тюркского и скифского (пазырыкского) периодов, о которых инспекторы тоже, скорее всего, знали, потому что они достаточно заметны на открытой местности. Но их никто не описывал.

Неслучайные случайности

Большинство находок относятся к категории случайных. Для того, чтобы заниматься раскопками, требуется специальный документ — открытый лист. Но традиционные раскопки в заповеднике не поощряются.

«Мы противники раскопок. Сейчас существуют альтернативные способы инновационной археологии и мы склоняемся к этому. Но описанием возможных объектов изучения мы занимаемся», — рассказал директор заповедника.

Наконечники стрел. Игорь Калмыков/www.altzapovednik.ru

Царство древних кузнецов

«На карте Сибири Семена Ремезова возле Телецкого озера отмечено Алтырское царство и его столица — город Алтыри, — рассказывает Игорь Калмыков. — Масштаб карты, конечно, был примерным. Может быть, это расположено на нашей территории, а может, и на территории Хакасии, где несколько лет назад был найден древний город».

Он добавил, что в Кош-Агачском районе возле Чуйского тракта встречаются углубления — устроенные в земле печи для выплавки металла. Рядом находятся следы металлоплавильных работ. В других случаях находятся аналогичные углубления, а также плавильные печи, сложенные из камней.

По словам Игоря Калмыкова, в Горном Алтае кузнечное дело, вообще, было хорошо развито. Среди обнаруженных в заповеднике артефактов фигурируют, в том числе, и наконечники стрел. Царское правительство даже запрещало местным продавать металлические изделия недружественным объединениям, чтобы не вооружать вероятного противника.

Часовня на кордоне Беле. Игорь Калмыков.

Алтайская духовная миссия

В рамках историко-просветительской деятельности заповедник развивает также проект, открывающий туристам картину деятельности духовной миссии Русской православной церкви на Алтае.

На Телецком озере ранее активно действовала Алтайская духовная миссия. Об этом рассказывается на специальных экологических пунктах.

Игорь Калмыков,

директор Алтайского биосферного заповедника:

Мы восстановили часовню на кордоне в Беле, поставили там памятник священнику Михаилу Чевалкову — алтайцу, проводнику цивилизации. Благодаря таким людям сохранилась и алтайская цивилизация. Совместно с Горно-Алтайской епархией мы создали карту объектов Алтайской духовной миссии на Телецком озере. Она находится в открытом доступе. Все это сделано для того, чтобы туризм у нас был осмысленный, чтобы человек ехал и познавал какие-то вещи.

Ландшафт формирует этносы

«Охрана природы и сбережение историко-культурное наследия тесно связаны, — считает Игорь Калмыков. — Каким бы ни было общество — древним или современным, оно взаимосвязано с природой. Ландшафт даже этносы формирует. Поэтому его сохранение важно для человека».

Что касается будущего археологического лагеря, то директор заповедника подчеркнул, что рассказывать туристам о находках на территории будут привлеченные студенты. Он выразил надежду, что такие мероприятия будут способствовать возникновению у людей интереса к истории.