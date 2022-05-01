Практически все турбазы в Алтайском крае забронированы на майские праздники

Практически все путевки на турбазы и санатории в Алтайском крае на майские праздники раскуплены, сообщает «Российская газета».

В среднем турместа загружены на 10 процентов больше, чем в прошлом году.

Так, в Белокурихе объем бронирования превышает 90 процентов, что на 12 процентов больше, чем было в 2021 году.

Туристы активно бронируют места в санатории и на летний период. Жители соседних городов Сибири приобретают путевки также на сентябрь.

В Белокурихе проживание в гостевом доме обойдется от тысячи рублей за номер в сутки. Размещение в санаториях без лечения и питания и трехзвездочных отелях варьируется от двух до семи тысяч рублей в сутки, а с лечением и трехразовым питанием — от шести до девяти тысяч рублей на человека.

В четырехзвездочных отелях цены на люкс начинаются от 10 тыс. рублей.

В целом цены на размещение в Алтайском крае выросли примерно на 10% по сравнению с предыдущими годами.

Отмечается, что в 2021 году в регионе отдохнули 1,8 млн человек, турбизнес в этом году надеется на доковидное восстановление показателя в 2,2 млн человек.

Напомним, 1 мая в «Бирюзовой Катуни» торжественно открыли турсезон.