31 марта
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Туризм

Родителям рассказали, как вернуть половину стоимости путевки в летний детский лагерь

В России стартовал второй этап программы детского туристического кешбэка. Родители могут вернуть 50% стоимости путевки в лагерь, но не более 20 тысяч рублей.

Детский лагерь у моря.
Детский лагерь у моря.
Фото предоставлено рекламодателем.

На эти цели правительством было выделено 7,5 млрд. рублей, пишет «ВизитАлтай».

Детский туристический кэшбек действует только при бронировании и оплате путевки с 31 марта по 31 августа. Период поездки в лагерь — с 1 мая по 30 сентября. Приобрести путевку можно на летнюю смену любой продолжительности.

Оплатить путевку нужно картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. На нее же потом поступит кэшбек.

Программа распространяется на стационарные лагеря круглосуточного пребывания — государственные и частные.

Акция не затрагивает городские лагеря, походы с палатками, экспедиции, экскурсионные поездки с классом или с родителями.

Напомним, общая программа туристического кэшбека в России стартовала 15 марта. Покупать поездки можно вплоть до 1 мая, а отправиться в путешествие — с момента покупки и до 1 июля.

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