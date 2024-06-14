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Туризм

Российским петешественникам назвали заменяющие доллар и евро валюты при поездках за рубеж

Российским туристам посоветовали покупать во время заграничных путешествий дирхамы ОАЭ и китайские юани.

А в столичных в московских обменниках есть баты для поездок в Таиланд, указывает Lenta.ru.

По словам представителей российской туриндустрии, дирхамы и юани свободно конвертируются в других странах.

Между тем у российских обменников валюты образовались очереди.

Люди спешат обменять валюту после того, как Мосбиржа объявила о прекращении с 13 июня торгов с долларом и евро.

Решение биржа приняла в связи с санкциями, которые расширил Минфин США. Под рестрикции попала Мосбиржа, Национальный клиринговый центр, выступающий посредником при сделках с валютой на торговой платформе, указывает "Росбалт".

По данным Центробанка, сделки с этими валютами будут совершаться на внебиржевом рынке. При этом граждане и компании по-прежнему могут покупать и продавать их через российские банки.

Что произошло

США ввели санкции против нескольких российских финансовых институтов — Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Многие экономисты отмечают, что это грозит России изоляцией от долларовой системы.

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