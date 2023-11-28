28 ноября
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Туризм

Спасатель рассказал, как туристам уберечься от обрушившегося на побережье шторма

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал, что делать туристам во время стихии. Речь идет о мегашторме, который обрушился на юг России — Черноморское побережье Кавказа, Крым.

Шторм. Гроза. Тучи.
Шторм. Гроза. Тучи.
unsplash.com

Отдыхающим следует оставаться в отелях, предпочтительно на верхних этажах и подальше от окон, пишет RT. Спасатель призвал туристов не выходить на улицу. И не рисковать ради впечатляющих фото на волнорезах на фоне бушующих волн.

Также необходимо запастись продуктами питания, водой, свечами или электрогенераторами, отключить газ и электричество, указывает Газета.Ru.

Что произошло

Накануне в Сочи случился мегашторм. В Краснодарском крае действовало семь штормовых предупреждений. В Сочи из-за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей произошла задержка пассажирских поездов. К утру движение восстановили. По сообщениям властей, с автомобильных дорог убрали поваленные деревья.

Ранее сообщалось, что в результате мегашторма в Сочи погибли три человека, около 20 пострадали. Также в Сочи рухнул трехэтажный дом из-за шторма и затопления.

Между тем город-курорт накрыл ледяной панцирь после мощного града. И появился новый прогноз — штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение 15 российских регионов.

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