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Здоровье

Академик заявил, что коронавирус еще не прекращает свое существование

Появившиеся в последнее время утверждения и мнения, что штамм «омикрон» и коронавирус в целом прекращают существование, неправомочно, заявил директор Института пульмонологии академик Александр Чучалин, пишет «Интерфакс».

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

«На самом деле вирус демонстрирует очень высокую способность адаптироваться к изменениям геосферы, и за предельно короткое время появляются его новые штаммы. Это говорит о том, что вирус способен адаптироваться к новым условиям, в которых он оказывается», — подчеркнул академик.

Сегодняшняя ситуация в клинической картине больше напоминает коронавирус до пандемии, отметил эксперт. Но это, по мнению ученого, слабое доказательство того, что коронавирус переходит в сезонную стадию, коронавирус.

«Сегодня можно утверждать следующее: те изменения, которые произошли, а это более чем 30 мутаций, позволяют избегать (вирусу) иммунную защиту», — сказал Чучалин.

Ранее потенциально опасный для человека коронавирус нашли в крови кошек.

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