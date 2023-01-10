Актера Краско госпитализировали с инсультом

По словам Смородинова, состояние Краско стабильное. Его перевели в общую палату.
«Переведен в общую палату Елизаветинской больницы, отделение неврологии <…> Ставят капельницы», — отметил концертный директор.
Краско находится в больнице с 6 января, уточнил Смородинов.
В декабре сообщалось, что Ивана Краско планово положили в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Для профилактики общего состояния. Он провел в стационаре примерно неделю и выписался раньше из-за работы.
В сентябре артисту исполнилось 92 года. Более 50 лет он служит в Театре имени Комиссаржевской.
Ранее ухудшилось состояние режиссера Никиты Михалкова.
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