10 января
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Здоровье

Актера Краско госпитализировали с инсультом

Народного артиста Ивана Краско госпитализировали с инсультом. Он находится в одной из больниц Санкт-Петербурга, рассказал ТАСС концертный директор актера Вячеслав Смородинов.

Бинт, рука, капельница.
Бинт, рука, капельница.
СС0

По словам Смородинова, состояние Краско стабильное. Его перевели в общую палату.

«Переведен в общую палату Елизаветинской больницы, отделение неврологии <…> Ставят капельницы», — отметил концертный директор.

Краско находится в больнице с 6 января, уточнил Смородинов.

В декабре сообщалось, что Ивана Краско планово положили в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Для профилактики общего состояния. Он провел в стационаре примерно неделю и выписался раньше из-за работы.

В сентябре артисту исполнилось 92 года. Более 50 лет он служит в Театре имени Комиссаржевской.

Ранее ухудшилось состояние режиссера Никиты Михалкова.

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