Американцы изобрели мощные таблетки от похмелья

Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Юньфэн Лу объединили ферменты печени (белки) в единой "таблетке от похмелья". Для доставки препарата в клетки печени, белки упаковали в специальные нанокапсулы.

Прототип испытали на лабораторных мышах. Уже через четыре часа уровень алкоголя в их крови оказался на 45% ниже, чем у контрольной группы грызунов. Разница была заметна и невооруженным глазом: после инъекции нанокапсул, пьяные мыши просыпались раньше и выглядели бодрее контрольной группы. По словам Юньфэня Лу, к испытаниям на людях ученые собираются приступить в этом году.