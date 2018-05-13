Здоровье

Американцы изобрели мощные таблетки от похмелья

Сегодня, 10:25.
Здоровье

Американские ученые создали новое поколение препаратов от похмелья. На этот раз в капсулу упаковали ферменты, которые выделяет печень для переработки алкоголя. Лабораторные мыши уже испытали новинку, пишет News.am.

Алкоголь.
Алкоголь. Фото : altapress.ru.

Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Юньфэн Лу объединили ферменты печени (белки) в единой "таблетке от похмелья". Для доставки препарата в клетки печени, белки упаковали в специальные нанокапсулы.

Прототип испытали на лабораторных мышах. Уже через четыре часа уровень алкоголя в их крови оказался на 45% ниже, чем у контрольной группы грызунов. Разница была заметна и невооруженным глазом: после инъекции нанокапсул, пьяные мыши просыпались раньше и выглядели бодрее контрольной группы. По словам Юньфэня Лу, к испытаниям на людях ученые собираются приступить в этом  году.

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