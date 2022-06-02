Аналитики выяснили, в каком регионе России мужчины чаще страдают от проблем с потенцией

В каком регионе России мужчины чаще страдают от проблем с потенцией, выяснили аналитики Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», сообщает « Лента.ру ».

Специалисты проанализировали информацию о продажах лекарственных средств в марте-мае 2022 года.

«Пришли к выводу, что от эректильной дисфункции чаще страдают жители Подмосковья. В этом регионе 46 человек на каждую тысячу принимают препараты для повышения потенции», — отмечает издание.

Далее в «антирейтинге» идут Москва и Санкт-Петербург. Там соответствующие медикаменты покупают 44 и 43 мужчины из тысячи, соответственно.

На четвертом и пятом местах находятся Краснодарский край (38 из тысячи) и Сахалинская область (36).

Реже всего эректильная дисфункция встречается в Северо-Кавказском федеральном округе. В Чечне лекарства для повышения потенции пьют 2 человека из тысячи, в Ингушетии и Дагестане — 5 и 7 жителей на тысячу.

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