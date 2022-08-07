Анатолия Чубайса выписали из больницы

Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса выписали из итальянской больницы. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

«Анатолий Чубайс чувствует себя лучше. Его выписали утром 6 августа», — говорится в публикации.

По информации издания, бывший советник российского лидера продолжит реабилитацию в одной из клиник Франкфурта.

Напомним, Анатолия Чубайса госпитализировали в европейскую клинику в реанимацию. Как сообщила Ксения Собчак, сославшись на жену политика Авдотью Смирнову, у него обнаружили синдром Гийена-Барре.

Синдром Гийена-Барре — это аутоиммунная болезнь. При ее развитии антитела атакуют миелиновую оболочку, которая покрывает отростки нейронов. Из-за этого пациент может частично терять контроль над конечностями и — в тяжелых случаях — дыхательными мышцами.

Точные причины болезни не известны. Предположительно, ее могут провоцировать бактериальные и вирусные инфекции — к примеру, коронавирус.