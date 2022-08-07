8 августа
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Здоровье

Анатолия Чубайса выписали из больницы

Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса выписали из итальянской больницы. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

Анатолий Чубайс.
Анатолий Чубайс.
spichky.ru.

«Анатолий Чубайс чувствует себя лучше. Его выписали утром 6 августа», — говорится в публикации.

По информации издания, бывший советник российского лидера продолжит реабилитацию в одной из клиник Франкфурта.

Напомним, Анатолия Чубайса госпитализировали в европейскую клинику в реанимацию. Как сообщила Ксения Собчак, сославшись на жену политика Авдотью Смирнову, у него обнаружили синдром Гийена-Барре.

Синдром Гийена-Барре — это аутоиммунная болезнь. При ее развитии антитела атакуют миелиновую оболочку, которая покрывает отростки нейронов. Из-за этого пациент может частично терять контроль над конечностями и — в тяжелых случаях — дыхательными мышцами.

Точные причины болезни не известны. Предположительно, ее могут провоцировать бактериальные и вирусные инфекции — к примеру, коронавирус.

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