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Здоровье

Барнаульцы смогут бесплатно проверить свое здоровье

В Барнавуле пройдет акция «Прогулка с доктором» в барнаульском парке «Лесная сказка». Об этом пишет Минздрав Алтайского края.

Что такое акция «Прогулка с доктором»?

Это акция, которая проходит в барнаульском парке «Лесная сказка». В рамках акции медики проводят обследование здоровья горожан.

Когда и где проходит акция?

Акция пройдет с 28 по 29 мая в парке «Лесная сказка» по адресу Энтузиастов, 12. Медики работают с 11:00 до 17:00.

Какие обследования можно пройти?

Всего за полчаса пациенты смогут узнать:

  • уровень холестерина и глюкозы в крови;
  • функциональные показатели легких;
  • внутриглазное и артериальное давление;
  • уровень насыщения кислородом крови;
  • индекс массы тела.

Как подготовиться к обследованию?

На обследование нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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