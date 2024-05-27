Что такое акция «Прогулка с доктором»?
Это акция, которая проходит в барнаульском парке «Лесная сказка». В рамках акции медики проводят обследование здоровья горожан.
Когда и где проходит акция?
Акция пройдет с 28 по 29 мая в парке «Лесная сказка» по адресу Энтузиастов, 12. Медики работают с 11:00 до 17:00.
Какие обследования можно пройти?
Всего за полчаса пациенты смогут узнать:
- уровень холестерина и глюкозы в крови;
- функциональные показатели легких;
- внутриглазное и артериальное давление;
- уровень насыщения кислородом крови;
- индекс массы тела.
Как подготовиться к обследованию?
На обследование нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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