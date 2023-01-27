Бывшего военного в Рубцовске не могут прикрепить к больнице, где он может вылечить травмированную спину

Алексей ушел из армии после травмы позвоночника, перенес две операции и переехал к жене.
Вылечить его могут только в Горбольнице № 2 — единственной, где есть неврологическое реабилитационное отделение.
Врачи отказываются принимать мужчину: нет мест и доказательств того, что он живет в нужном районе.
Алексей обратился в прокуратуру, но и с помощью нее не добился результата. Бывший военный собирается идти в другие инстанции.
Ранее мы рассказывали, что такое военные сборы и правда ли, что на них будут оправлять не служивших россиян.
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