27 января
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Здоровье

Бывшего военного в Рубцовске не могут прикрепить к больнице, где он может вылечить травмированную спину

36-летний житель Рубцовска не может прикрепиться к Горбольнице № 2, потому что там не видят доказательств, что он живет в нужном районе, сообщает Mash Sibеria.

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Алексей ушел из армии после травмы позвоночника, перенес две операции и переехал к жене.

Вылечить его могут только в Горбольнице № 2 — единственной, где есть неврологическое реабилитационное отделение.

Врачи отказываются принимать мужчину: нет мест и доказательств того, что он живет в нужном районе.

Алексей обратился в прокуратуру, но и с помощью нее не добился результата. Бывший военный собирается идти в другие инстанции.

Ранее мы рассказывали, что такое военные сборы и правда ли, что на них будут оправлять не служивших россиян.

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