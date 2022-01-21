Чем «омикрон» отличается от «дельты» и как от него лечат

Да. Поздняков подчеркнул РИА Новости, что взрослые переносят «омикрон» легче, чем другие штаммы ковида (в том числе «дельту»).
«Заболевание, вызванное штаммом «омикрон» протекает у взрослых в массе несколько легче, чем вызванное штаммом «дельта», — сказал главврач «Инвитро-Сибирь». Он добавил: «Процент тяжелых форм (у пациентов с «омикроном». — Прим. ред.) низкий».
По словам Андрея Позднякова, «омикроном» можно переболеть и в «стертой форме». Тогда не потребуется «каких-то терапевтических мероприятий, кроме симптоматического лечения».
Переболеть «омикроном» в легкой или стертой форме может тот, кто вакцинировался от коронавируса.
Да. Поздняков отметил, что «омикрон» развивается стремительно и вытесняет «дельту». При этом «заболевших много, а госпитализированных немного».
Напомним, «омикрон» — новый вариант COVID-19, впервые обнаруженный в странах Африки. Он распространяется и в России.