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Чем «омикрон» отличается от «дельты» и как от него лечат

«Омикрон» все чаще выявляют в России. Чем новый штамм COVID-19 отличается от «дельты» и как он переносится, рассказал главврач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
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«Омикрон» переносится легче, чем «дельта»?

Да. Поздняков подчеркнул РИА Новости, что взрослые переносят «омикрон» легче, чем другие штаммы ковида (в том числе «дельту»).

«Заболевание, вызванное штаммом «омикрон» протекает у взрослых в массе несколько легче, чем вызванное штаммом «дельта», — сказал главврач «Инвитро-Сибирь». Он добавил: «Процент тяжелых форм (у пациентов с «омикроном». — Прим. ред.) низкий».

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

По словам Андрея Позднякова, «омикроном» можно переболеть и в «стертой форме». Тогда не потребуется «каких-то терапевтических мероприятий, кроме симптоматического лечения».

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А кто болеет «омикроном» в легкой или стертой форме?

Переболеть «омикроном» в легкой или стертой форме может тот, кто вакцинировался от коронавируса.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.
3
«Омикрон» вытесняет «дельту»?

Да. Поздняков отметил, что «омикрон» развивается стремительно и вытесняет «дельту». При этом «заболевших много, а госпитализированных немного».

Напомним, «омикрон» — новый вариант COVID-19, впервые обнаруженный в странах Африки. Он распространяется и в России.

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