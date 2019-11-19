Да иди ты: барнаульские врачи рассказали, как сохранить здоровье при малоподвижном образе жизни

«Мы все превратимся в Эмму»
Врач-невролог Наталья Федюнина не исключает, что в скором времени мы все превратимся в Эмму. Отсутствие свежего воздуха (и как следствие — тусклый цвет лица), быстрые перекусы на рабочем месте и гиподинамия (снижение двигательной активности) могут привести к большим проблемам со здоровьем.
Наталья Федюнина,
врач-невролог, зав. отделением функциональной диагностики ДЦ:
Если раньше люди ходили пешком хотя бы до гаража, то сейчас автомобилисты оставляют машины под окнами. Все их движение заключается в том, чтобы дойти до лифта. Человек встал с дивана, дошел до лифта, сел в машину, доехал до работы и снова сел. А потом все повторяется по кругу. Также, к примеру, если раньше, когда надо было что-то спросить у коллеги, вставали, шли и спрашивали, сейчас — пишем в социальных сетях.
Врач объясняет, что гиподинамия грозит гипертонической болезнью и ожирением. В идеале человек должен ходить хотя бы 10 тыс. шагов в день в нормальном темпе. «Физическая активность должна быть. Ходите на работу пешком. Если нет такой возможности, хотя бы в магазин. У меня есть коллеги, которые не могут заставить себя дойти до него — едут на машине», — объясняет Федюнина.
Кроме того, врач подчеркивает, что отсутствие грамотного режима сна и отдыха может привести к эмоциональному выгоранию.
Наталья Федюнина,
врач-невролог, зав. отделением функциональной диагностики ДЦ:
У меня есть знакомая, которая работает за компьютером с 10.00 до 22.00 совсем без выходных. Она говорит: «А зачем мне отдыхать? Если надо „перезагрузиться“, я встречаюсь в друзьями и иду после работы в клуб». А с утра ей опять на работу. И что будет дальше? А дальше будет срыв нервной системы. Потому что уже идет эмоциональное выгорание, когда человек не может ничего делать физически.
«Волшебной таблетки нет»
Сложнее ситуация, когда у офисных сотрудников появляются боли в спине. Это происходит из-за неправильного положения тела во время работы за компьютером. «Проблемы у кого-то с шеей, у кого-то со спиной, в зависимости от того, как стоял компьютер. Из-за его неправильного положения формируются опасные изгибы позвоночника. Советую периодически переставлять монитор на столе», — рассказывает Федюнина.
Наталья Федюнина,
врач-невролог, зав. отделением функциональной диагностики ДЦ:
Что у нас делают люди при болях в спине? Не двигаются! А такие боли — это первые признаки остеохондроза и остеопороза. В организме все взаимосвязано, поэтому такие проблемы грозят снижением зрения и памяти.
Первый признак проблем со спиной — ощущение усталости в позвоночнике. А также необходимость размяться, прежде чем встать и пойти. «Если появилось ощущение утомляемости в спине — поможет только зарядка. Волшебной таблетки нет», — объясняет Федюнина.
Запущенная форма остеохондроза может потребовать оперативного вмешательства.
При долгой работе с компьютерной мышкой в руке и пальцах (первом, втором, третьем и четвертом до половины) может возникнуть туннельный синдром.
Федюнина отмечает, что, если такая боль появляется часто и начинает беспокоить в ночное время, следует обратиться к врачу. Если однократно — попытаться изменить положение руки, потому что, скорее всего, она расположена неправильно.
Как не превратиться в Эмму: советы невролога
- С сухостью в глазах сталкивались абсолютно все офисные работники. С такой проблемой легко справятся специальные глазные капли.
- За два часа до сна не должно быть никаких гаджетов и телевизоров, потому что мозг плохо воспринимает их «мерцание» перед сном. Комната должна быть хорошо затемнена, потому что фонари, которые светят из окна, приводят к снижению уровня мелатонина.
- Кресло за рабочим местом должно быть максимально удобным. Плохо, когда это просто стул, у которого нет подголовника.
- Необходимо пить больше воды. Из горячих напитков — зеленый чай или черный с лимоном.
Упражнения, которые можно делать, сидя на рабочем месте
- Садимся абсолютно ровно. Макушкой тянемся вверх, а руками — вниз. Пытаемся растягиваться.
- Аккуратные повороты головы в стороны.
- Наклоны головы в разные стороны. Плавно тянемся ухом к правому плечу, а потом — к левому.
- Боковые наклоны головы. Пытаемся тянуться ухом к груди.
- Круговые движения в шейном отделе категорически противопоказаны. Можно делать только «полукруг» головой от одного плеча до другого.
«Лечение должно быть адекватным»
По словам мануального терапевта Федора Соколова, обычно неврологи с помощью медикаментов временно снимают боль, но не убирают причину.
Мануальная терапия — лечение руками. Она объединяет в себе принципы неврологии, биомеханики, ортопедии и нейрофизиологии.
Боль в спине возникает из-за смещения позвонков, которые прижимают нервные корешки. «Такие проблемы лечат неврологи. Но первопричину они не убирают. Важно же поставить позвонки на место и восстановить функцию статических мышц, чтобы они удерживали позвонки от смещения. Этого не добиться с помощью фармпрепаратов. Лечение должно быть комплексным и адекватным», — объясняет Соколов.
Все проблемы со спиной, по мнению врача, идут родом из детства. Поэтому занятия физкультурой с ребенком лучше проводить на системной основе, для профилактики проблем с позвоночником в будущем.
Терапевт советует не забывать про зарядку и у детей, и у взрослых: «Если нет возможности размяться в течение дня, делайте зарядку утром или вечером. А два раза в неделю выделяйте время для лечебной физкультуры».
При сидячем образе жизни ослабляются статические мышцы позвоночника и мышечный корсет. При неправильной осанке смещаются позвонки, поэтому «неподвижность» надо как-то восполнять. «Работаем минут 50, встаем и 10 минут тратим на зарядку и упражнения, чтобы себя поддержать», — советует Соколов.
Федор Соколов,
мануальный терапевт:
Я не предлагаю держать в офисе туристический коврик. Делайте зарядку после работы.
«Функциональное тело — большой труд»
Врач отмечает, что физическая нагрузка должна быть рациональной. Для «неподготовленных тел» культ железа не всегда полезен для здоровья, оптимальный вариант — лечебная физкультура, которая направлена на восстановление статических мышц позвоночника.
Федор Соколов,
мануальный терапевт:
Люди сейчас хотят быстро достичь больших результатов, при этом некоторые бесконтрольно пьют стероиды и витамины. Но иметь здоровое и красивое тело — это большой труд. Человек должен поддерживать свое физическое состояние в течении всей жизни, мышцы должны быть функциональны все время.
«Сейчас пошла мода на упражнение „планка“. Многие делают ее неправильно. Лучше, когда при выполнении упражнений присутствует тренер или знающий человек», — рассказывает Федор Соколов.
Как не превратиться в Эмму: советы мануального терапевта
- Регулярно делать зарядку.
- Кресло за рабочим столом должно быть ортопедическим.
- Положение клавиатуры — под руками, локти должны лежать на столе.
- Поддерживать осанку, чтобы предупредить проблемы со спиной.
Цифра
70% пациентов обращаются к терапевту с жалобами на боли в спине. У людей старше 35 лет хотя бы один раз была проблема с позвоночником.