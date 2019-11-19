Да иди ты: барнаульские врачи рассказали, как сохранить здоровье при малоподвижном образе жизни

Исследователи в рамках отчета The Work Colleague of the Future представили, как в будущем будет выглядеть типичный офисный работник. Они изготовили восковую куклу с плохой осанкой, лишним весом, красными глазами, варикозом и назвали ее Эммой. Как обезопасить себя от превращения в страшную куклу, рассказали врач-невролог диагностического центра Алтайского края Наталья Федюнина и мануальный терапевт Федор Соколов.

«Мы все превратимся в Эмму»

Врач-невролог Наталья Федюнина не исключает, что в скором времени мы все превратимся в Эмму. Отсутствие свежего воздуха (и как следствие — тусклый цвет лица), быстрые перекусы на рабочем месте и гиподинамия (снижение двигательной активности) могут привести к большим проблемам со здоровьем.

Наталья Федюнина,

врач-невролог , зав. отделением функциональной диагностики ДЦ:

Если раньше люди ходили пешком хотя бы до гаража, то сейчас автомобилисты оставляют машины под окнами. Все их движение заключается в том, чтобы дойти до лифта. Человек встал с дивана, дошел до лифта, сел в машину, доехал до работы и снова сел. А потом все повторяется по кругу. Также, к примеру, если раньше, когда надо было что-то спросить у коллеги, вставали, шли и спрашивали, сейчас — пишем в социальных сетях.

Эмма после 20 лет в офисе. Скриншот видео Fellowes Brands

Врач объясняет, что гиподинамия грозит гипертонической болезнью и ожирением. В идеале человек должен ходить хотя бы 10 тыс. шагов в день в нормальном темпе. «Физическая активность должна быть. Ходите на работу пешком. Если нет такой возможности, хотя бы в магазин. У меня есть коллеги, которые не могут заставить себя дойти до него — едут на машине», — объясняет Федюнина.

Кроме того, врач подчеркивает, что отсутствие грамотного режима сна и отдыха может привести к эмоциональному выгоранию.

Наталья Федюнина,

врач-невролог , зав. отделением функциональной диагностики ДЦ:

У меня есть знакомая, которая работает за компьютером с 10.00 до 22.00 совсем без выходных. Она говорит: «А зачем мне отдыхать? Если надо „перезагрузиться“, я встречаюсь в друзьями и иду после работы в клуб». А с утра ей опять на работу. И что будет дальше? А дальше будет срыв нервной системы. Потому что уже идет эмоциональное выгорание, когда человек не может ничего делать физически.

Прогулка. СС0

«Волшебной таблетки нет»

Сложнее ситуация, когда у офисных сотрудников появляются боли в спине. Это происходит из-за неправильного положения тела во время работы за компьютером. «Проблемы у кого-то с шеей, у кого-то со спиной, в зависимости от того, как стоял компьютер. Из-за его неправильного положения формируются опасные изгибы позвоночника. Советую периодически переставлять монитор на столе», — рассказывает Федюнина.

Наталья Федюнина,

врач-невролог , зав. отделением функциональной диагностики ДЦ:

Что у нас делают люди при болях в спине? Не двигаются! А такие боли — это первые признаки остеохондроза и остеопороза. В организме все взаимосвязано, поэтому такие проблемы грозят снижением зрения и памяти.

Компьютер. CCO

Первый признак проблем со спиной — ощущение усталости в позвоночнике. А также необходимость размяться, прежде чем встать и пойти. «Если появилось ощущение утомляемости в спине — поможет только зарядка. Волшебной таблетки нет», — объясняет Федюнина.

Запущенная форма остеохондроза может потребовать оперативного вмешательства.

При долгой работе с компьютерной мышкой в руке и пальцах (первом, втором, третьем и четвертом до половины) может возникнуть туннельный синдром.

Федюнина отмечает, что, если такая боль появляется часто и начинает беспокоить в ночное время, следует обратиться к врачу. Если однократно — попытаться изменить положение руки, потому что, скорее всего, она расположена неправильно.

Как не превратиться в Эмму: советы невролога С сухостью в глазах сталкивались абсолютно все офисные работники. С такой проблемой легко справятся специальные глазные капли.

За два часа до сна не должно быть никаких гаджетов и телевизоров , потому что мозг плохо воспринимает их «мерцание» перед сном. Комната должна быть хорошо затемнена , потому что фонари , которые светят из окна , приводят к снижению уровня мелатонина.

потому что мозг плохо воспринимает их «мерцание» перед сном. Комната должна быть хорошо затемнена потому что фонари которые светят из окна приводят к снижению уровня мелатонина. Кресло за рабочим местом должно быть максимально удобным. Плохо , когда это просто стул , у которого нет подголовника.

когда это просто стул у которого нет подголовника. Необходимо пить больше воды. Из горячих напитков — зеленый чай или черный с лимоном.

Девушка. CCO

Упражнения , которые можно делать , сидя на рабочем месте

Садимся абсолютно ровно. Макушкой тянемся вверх , а руками — вниз. Пытаемся растягиваться.

а руками — вниз. Пытаемся растягиваться. Аккуратные повороты головы в стороны.

Наклоны головы в разные стороны. Плавно тянемся ухом к правому плечу , а потом — к левому.

а потом — к левому. Боковые наклоны головы. Пытаемся тянуться ухом к груди.

Круговые движения в шейном отделе категорически противопоказаны. Можно делать только «полукруг» головой от одного плеча до другого.

«Лечение должно быть адекватным»

По словам мануального терапевта Федора Соколова, обычно неврологи с помощью медикаментов временно снимают боль, но не убирают причину.

Мануальная терапия — лечение руками. Она объединяет в себе принципы неврологии, биомеханики, ортопедии и нейрофизиологии.

Боль в спине возникает из-за смещения позвонков, которые прижимают нервные корешки. «Такие проблемы лечат неврологи. Но первопричину они не убирают. Важно же поставить позвонки на место и восстановить функцию статических мышц, чтобы они удерживали позвонки от смещения. Этого не добиться с помощью фармпрепаратов. Лечение должно быть комплексным и адекватным», — объясняет Соколов.

Массаж. CCO

Все проблемы со спиной, по мнению врача, идут родом из детства. Поэтому занятия физкультурой с ребенком лучше проводить на системной основе, для профилактики проблем с позвоночником в будущем.

Терапевт советует не забывать про зарядку и у детей, и у взрослых: «Если нет возможности размяться в течение дня, делайте зарядку утром или вечером. А два раза в неделю выделяйте время для лечебной физкультуры».

При сидячем образе жизни ослабляются статические мышцы позвоночника и мышечный корсет. При неправильной осанке смещаются позвонки, поэтому «неподвижность» надо как-то восполнять. «Работаем минут 50, встаем и 10 минут тратим на зарядку и упражнения, чтобы себя поддержать», — советует Соколов.

Федор Соколов,

мануальный терапевт:

Я не предлагаю держать в офисе туристический коврик. Делайте зарядку после работы.

Тело. CCO

«Функциональное тело — большой труд»

Врач отмечает, что физическая нагрузка должна быть рациональной. Для «неподготовленных тел» культ железа не всегда полезен для здоровья, оптимальный вариант — лечебная физкультура, которая направлена на восстановление статических мышц позвоночника.

Федор Соколов,

мануальный терапевт:

Люди сейчас хотят быстро достичь больших результатов, при этом некоторые бесконтрольно пьют стероиды и витамины. Но иметь здоровое и красивое тело — это большой труд. Человек должен поддерживать свое физическое состояние в течении всей жизни, мышцы должны быть функциональны все время.

«Сейчас пошла мода на упражнение „планка“. Многие делают ее неправильно. Лучше, когда при выполнении упражнений присутствует тренер или знающий человек», — рассказывает Федор Соколов.

Спина. CCO

Как не превратиться в Эмму: советы мануального терапевта Регулярно делать зарядку.

Кресло за рабочим столом должно быть ортопедическим.

Положение клавиатуры — под руками , локти должны лежать на столе.

локти должны лежать на столе. Поддерживать осанку , чтобы предупредить проблемы со спиной.

Цифра

70% пациентов обращаются к терапевту с жалобами на боли в спине. У людей старше 35 лет хотя бы один раз была проблема с позвоночником.