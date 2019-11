Да иди ты: барнаульские врачи рассказали, как сохранить здоровье при малоподвижном образе жизни

Исследователи в рамках отчета The Work Colleague of the Future представили, как в будущем будет выглядеть типичный офисный работник. Они изготовили восковую куклу с плохой осанкой, лишним весом, красными глазами, варикозом и назвали ее Эммой. Как обезопасить себя от превращения в страшную куклу, рассказали врач-невролог диагностического центра Алтайского края Наталья Федюнина и мануальный терапевт Федор Соколов.