Да ну ты брось. 8 фактов, после которых расхочется курить

В третий четверг ноября отмечают Международный день отказа от курения. 17 ноября altapress.ru собрал 8 фактов, почему сигареты — это бяка.

1. Курильщики, если заболеют COVID-19, с большей вероятностью будут переносить его в тяжелой форме.

2. Табак вызывает пожелтение зубов и образование избыточного зубного налета.

Пожелтение зубов. unsplash.com

3. Употребление табака, даже бездымного, вызывает неприятный запах изо рта.

4. Табак делает кожу морщинистой, а старение более ранним. Курение истощает белки, придающие коже эластичность.

Дым. СС0

Справка: Россия присоединилась к празднованию Международного дня отказа от курения в 1992 году.

5. Вредная привычка увеличивает риск развития псориаза, незаразного воспалительного состояния кожи.

6. Известно, что электронные сигареты вызывают серьезные травмы, включая ожоги, в результате пожаров и взрывов.

Сигарета. СС0.

7. Курение может вызвать эректильную дисфункцию.

8. Вдыхание дыма может привести к сердечным приступам и инсультам.

Справка: Россия присоединилась к празднованию Международного дня отказа от курения в 1992 году.

По данным Центра Гигиены и эпидемиологии Московской области.

Ранее 17 тыс. штук нелегального табачного продукта изъяли в Новосибирске.