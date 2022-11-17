Да ну ты брось. 8 фактов, после которых расхочется курить

1. Курильщики, если заболеют COVID-19, с большей вероятностью будут переносить его в тяжелой форме.
2. Табак вызывает пожелтение зубов и образование избыточного зубного налета.
3. Употребление табака, даже бездымного, вызывает неприятный запах изо рта.
4. Табак делает кожу морщинистой, а старение более ранним. Курение истощает белки, придающие коже эластичность.
Справка:
Россия присоединилась к празднованию Международного дня отказа от курения в 1992 году.
5. Вредная привычка увеличивает риск развития псориаза, незаразного воспалительного состояния кожи.
6. Известно, что электронные сигареты вызывают серьезные травмы, включая ожоги, в результате пожаров и взрывов.
7. Курение может вызвать эректильную дисфункцию.
8. Вдыхание дыма может привести к сердечным приступам и инсультам.
Справка:
Россия присоединилась к празднованию Международного дня отказа от курения в 1992 году.
По данным Центра Гигиены и эпидемиологии Московской области.
Ранее 17 тыс. штук нелегального табачного продукта изъяли в Новосибирске.