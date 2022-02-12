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Здоровье

Доктор посоветовал есть томаты для восстановления легких

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал есть томаты, чтобы восстановить дыхательную систему.

Помидор.
Помидор.
СС0.

«Оказалось, что если употреблять хотя бы два помидора в день, то восстановление функций легких значительно ускоряется», — сказал врач в эфире телеканала «Россия 1».

Гинзбург пришел к такому выводу после того, как ознакомился с результатами китайского исследования. В нем участвовали курильщики, страдающие от поражения легких.

Ученые выяснили, что томаты способствуют не только восстановлению легких, но и могут предотвращать возрастное поражение легких при естественном старении человека.

Ранее в Алтайском крае на госгранице остановили груз с помидорами и южноамериканской томатной молью в них.

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