Доктор посоветовал есть томаты для восстановления легких

«Оказалось, что если употреблять хотя бы два помидора в день, то восстановление функций легких значительно ускоряется», — сказал врач в эфире телеканала «Россия 1».

Гинзбург пришел к такому выводу после того, как ознакомился с результатами китайского исследования. В нем участвовали курильщики, страдающие от поражения легких.

Ученые выяснили, что томаты способствуют не только восстановлению легких, но и могут предотвращать возрастное поражение легких при естественном старении человека.

Ранее в Алтайском крае на госгранице остановили груз с помидорами и южноамериканской томатной молью в них.