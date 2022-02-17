Еще один препарат. Какой будет новая вакцина от коронавируса

Как сообщил Гинцбург РИА Новости, новая вакцина против COVID-19 будет содержать вирусоподобные частицы.
По словам Александра Гинцбурга, новой вакциной от ковида будут прививать дважды. Это нужно, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител.
«Вакцина будет вводиться дважды, это делается, чтобы размножить клетки памяти. Два укола делается фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти и чтобы повысить специфичность антител», — отметил директор Центра имени Гамалеи.
Первую и вторую фазу клинических испытаний проведут среди добровольцев 18−55 лет, пишет «Лента.ру».
Препарат проверят на переносимость, безопасность и иммуногенность.
Накануне Гинцбург рассказал, что добровольцев уже вакцинировали назальной вакциной от коронавируса.
«Пятьдесят три человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет», — подчеркнул он.
Да. В Роспотребнадзоре разработали детектор, обнаруживающий коронавирус на ранних стадиях.
«Ученые Центрального НИИ Эпидемиологии разработали детектор коронавируса — технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания», — заявили ранее в ведомстве.