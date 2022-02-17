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Здоровье

Еще один препарат. Какой будет новая вакцина от коронавируса

Какой будет новая вакцина от COVID-19 и во сколько этапов ей будут прививать, объяснил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцинация. Коронавирус. Пандемия.
Вакцинация. Коронавирус. Пандемия.
pexels.com
1
Что войдет в состав новой вакцины от ковида?

Как сообщил Гинцбург РИА Новости, новая вакцина против COVID-19 будет содержать вирусоподобные частицы.

2
Сколько раз будут вводить новую вакцину от коронавируса?

По словам Александра Гинцбурга, новой вакциной от ковида будут прививать дважды. Это нужно, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
CC0

«Вакцина будет вводиться дважды, это делается, чтобы размножить клетки памяти. Два укола делается фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти и чтобы повысить специфичность антител», — отметил директор Центра имени Гамалеи.

3
На ком протестируют вакцину?

Первую и вторую фазу клинических испытаний проведут среди добровольцев 18−55 лет, пишет «Лента.ру».

Препарат проверят на переносимость, безопасность и иммуногенность.

4
О какой еще вакцине рассказал Гинцбург?

Накануне Гинцбург рассказал, что добровольцев уже вакцинировали назальной вакциной от коронавируса.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

«Пятьдесят три человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет», — подчеркнул он.

5
А коронавирус будут выявлять по-новому?

Да. В Роспотребнадзоре разработали детектор, обнаруживающий коронавирус на ранних стадиях.

«Ученые Центрального НИИ Эпидемиологии разработали детектор коронавируса — технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания», — заявили ранее в ведомстве.

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