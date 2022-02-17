Еще один препарат. Какой будет новая вакцина от коронавируса

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Сколько раз будут вводить новую вакцину от коронавируса?

По словам Александра Гинцбурга, новой вакциной от ковида будут прививать дважды. Это нужно, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

«Вакцина будет вводиться дважды, это делается, чтобы размножить клетки памяти. Два укола делается фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти и чтобы повысить специфичность антител», — отметил директор Центра имени Гамалеи.