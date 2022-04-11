«Это не я». Что такое синдром самозванца и как от него избавиться

Синдром самозванца — это проблема, при которой человек не верит в себя и обесценивает любые свои достижения. Успехи он связывает с совпадениями и удачей, а еще при этом ощущает себя некомпетентным.
Вилд объяснила Psychology Today, что синдром самозванца есть у 80% опрошенных. Респонденты признались, что чувствуют себя «недостаточно хорошими» для чего-либо.
По словам Джины Вилд, избавиться от синдрома самозванца можно в три шага:
- Провести самоанализ и понять: ваши недостатки — серьезные или надуманные;
- Осознать, что время — «ценная валюта», и его не следует тратить на сомнения;
- Ежедневно вести дневник благодарности и говорить «спасибо» как за удачные, так и за неудачные моменты дня.
Чтобы вылечить синдром самозванца, Вилд также рекомендует не сравнивать себя с другими. Психолог подчеркнула, что нужно ценить свою уникальность.
Кроме того, она советует откровенно поговорить с близкими, чтобы услышать правдивое мнение о себе.