«Это не я». Что такое синдром самозванца и как от него избавиться

4 Еще несколько советов

Чтобы вылечить синдром самозванца, Вилд также рекомендует не сравнивать себя с другими. Психолог подчеркнула, что нужно ценить свою уникальность.

Психология.

Кроме того, она советует откровенно поговорить с близкими, чтобы услышать правдивое мнение о себе.