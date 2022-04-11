11 апреля
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Здоровье

«Это не я». Что такое синдром самозванца и как от него избавиться

Психолог и автор книг по саморазвитию Джина Вилд рассказала, что такое синдром самозванца и как его побороть.

Голова.
Голова.
СС0.
1 Что такое синдром самозванца?

Синдром самозванца — это проблема, при которой человек не верит в себя и обесценивает любые свои достижения. Успехи он связывает с совпадениями и удачей, а еще при этом ощущает себя некомпетентным.

2 Сколько людей страдают синдромом самозванца?

Вилд объяснила Psychology Today, что синдром самозванца есть у 80% опрошенных. Респонденты признались, что чувствуют себя «недостаточно хорошими» для чего-либо.

Человек. Боль.
Человек. Боль.
CCO.
3 А как побороть синдром самозванца?

По словам Джины Вилд, избавиться от синдрома самозванца можно в три шага:

  • Провести самоанализ и понять: ваши недостатки — серьезные или надуманные;
  • Осознать, что время — «ценная валюта», и его не следует тратить на сомнения;
  • Ежедневно вести дневник благодарности и говорить «спасибо» как за удачные, так и за неудачные моменты дня.
4 Еще несколько советов

Чтобы вылечить синдром самозванца, Вилд также рекомендует не сравнивать себя с другими. Психолог подчеркнула, что нужно ценить свою уникальность.

Психология.
Психология.

Кроме того, она советует откровенно поговорить с близкими, чтобы услышать правдивое мнение о себе.

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