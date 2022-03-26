Гастроэнтеролог рассказала, в сочетании с каким продуктами кофе приведет к расслаблению пищеводного сфинктера

Лучше не сочетать кофе с алкоголем и шоколадом, советует врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Это самое ужасное сочетание, отметила врач в беседе с «Москвой 24». Кофе с шоколадом как и кофе с алкоголем способствует расслаблению нижнего пищеводного сфинктера.

Из-за этого может возникнуть чувство изжоги, жжения и заброс желудочного содержимого в пищевод.

Даже если дискомфорт не ощущается, признаки воспаления пищевода со временем могут проявиться, предупреждает Дианова.

Бодрый кофе. СС0.

Не рекомендуется также пить кофе натощак, поскольку в этом случае он может повлиять на желудочную секрецию.

Гастроэнтеролог посоветовала сочетать, например, эспрессо с мясом.

«Эспрессо — более концентрированный напиток, там есть органические кислоты, которые улучшают процесс пищеварения, лучше воздействуют вместе с желудочным соком на кусковое мясо», — объяснила специалист.

После эспрессо она рекомендует обязательно выпить стакан воды, чтобы восполнить жидкость в организме, поскольку кофе вызывает мочегонный эффект.

А ранее кардиолог рассказала о лучшем кофе для сердца.