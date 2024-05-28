Мощность оценивается в X2.9 — максимальный уровень.

Ранее магнитосфера Земли пережила сильнейшее возмущение в XXI веке — из-за корональных выбросов массы на Солнца. Тогда скорость солнечного ветра была почти вдвое выше обычной, магнитное поле — в шесть раз сильнее. А направление магнитного поля выброса оказалось «подходящим» для начала магнитной бури.

Эти процессы настолько мощные и объемные, что их последствия в биосфере проявляются со всей определенностью в любом месте земного шара. Магнитосфера, которая взаимодействует с солнечными потоками, настолько велика, что любые изменения в ее структуре сильно сказываются на жизнедеятельности земных существ.

Первыми приход солнечных масс зарегистрировали спутники, находящиеся в 1,5 млн километров от Земли.

Особое мнение

Между тем человеческий организм научился подстраиваться под электромагнитные вспышки: выравнивать давление и поддерживать температурный баланс. Поэтому большинство мелких магнитных возмущений мы не замечаем, как не чувствуем дискомфорта при обследовании на МРТ. Но вот резкие изменения все же могут отразиться на состоянии человека. В том числе перепады температуры и смена погоды.

Тем не менее метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Режим:

не употреблять спиртное,

пить успокаивающий чай,

пить больше воды.

Телевизоры

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Как правило, на экранах телевизоров в такие дни время от времени появляется надпись «нет сигнала». А экран «рябит» всеми цветами спектра.

Канцероген

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей. ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

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