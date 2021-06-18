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Здоровье

Госпитализировали с ковидом привитого губернатора российского региона

Глава Калужской области Владислав Шапша заболел ковидом после вакцинации.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

Он сообщил, что переносит болезнь в легкой форме, однако не пояснил в этой связи, почему находится в больнице.

«Я подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест. Состояние уже нормальное, болезнь проходит в легкой форме. Все это проходит в легкой форме, потому что я своевременно сделал прививку», — сказал Шапша.

И призвал всех жителей Калужской области вакцинироваться, пишет bfm.ru.

Ракнее глава Коми Владимир Уйба был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Он в феврале 2021 года был вакцинирован «Спутником V».

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