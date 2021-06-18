Госпитализировали с ковидом привитого губернатора российского региона

Он сообщил, что переносит болезнь в легкой форме, однако не пояснил в этой связи, почему находится в больнице.

«Я подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест. Состояние уже нормальное, болезнь проходит в легкой форме. Все это проходит в легкой форме, потому что я своевременно сделал прививку», — сказал Шапша.

И призвал всех жителей Калужской области вакцинироваться, пишет bfm.ru.

Ракнее глава Коми Владимир Уйба был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Он в феврале 2021 года был вакцинирован «Спутником V».