Губернатор Виктор Томенко сообщил о новых выплатах медикам

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в День медика пришел в БСМП №2 Барнаула, чтобы пообщаться с медиками. Он напомнил о том, насколько важна эта профессия, а также рассказал о том, что делается в Алтайском крае, чтобы развивать систему здравоохранения.

Губернатор Виктор Томенко посетил хирургическое отделение краевой БСМП №2, чтобы лично пообщаться с медиками и узнать об их проблемах.

Глава региона, только утром вернувшийся с Петербургского экономического форума, заехал в больницу. Он поприветствовал врачей и подчеркнул важность их профессии.

Главный врач Александр Берестенников рассказал, что в больнице работает много молодых медиков, большое внимание уделяется их обучению и повышению квалификации. Организована школа молодых руководителей, где также готовят персонал.

Виктор Томенко поговорил с врачом-стажером Даниилом Шоттом, который учился по целевому направлению. Через два месяца он заканчивает стажировку и продолжить работать в клинике.

Медики сообщили, что операционным необходимо расширение, а также для оказания помощи пациентам необходим аппарат для гемодиализа. Губернатор пообещал, что необходимые меры будут приняты.

Виктор Томенко также сообщил о мерах поддержки медиков, которые стартуют 1 июля. Доплаты получат молодые специалисты и опытные врачи-наставники. С 1 июля каждый месяц врачам старшего возраста по будут доплачивать 9 тысяч рублей, а фельдшерам и медсестрам - по 6 тысяч.

В рамках регионального проекта Алтайский край за полтора года направит около 1,5 миллиардов рублей на привлечение медицинских кадров - по федеральными программами «Земский доктор» и «Сельский фельдшер по 1,5 миллиона получают врачи и по 750 тысяч рублей – фельдшеры.

Ранее ко Дню медицинского работника в соцсетях запустили флэшмоб.