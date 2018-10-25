Исследователи предупредили людей о смертельной опасности зимой

Как отмечают специалисты, у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST — наиболее опасной разновидностью этой болезни — более всего прослеживалась связь между недугом и низкими температурами, пишет «РГ».
Именно холод оказывал решающее значение в развитии заболевания. А вот при повышении температуры воздуха до трех-четырех градусов Цельсия отмечалось падение частоты возникновения сердечных недугов.
Негативное влияние низких температур объясняется сужением сосудов на холоде, так как в результате в сердце поступает меньше кислорода.
Статья опубликована в медицинском журнале JAMA Cardiolgy со ссылкой на данные за 1998−2013 годы.
Связь зимы с летом
Ранее специалисты рассказали, как связаны лето и зима со смертностью.
Каждый «лишний» градус жары летом будет повышать число умерших людей на 5%, показывают расчеты специалистов.
Причем аномальная жара и теплые зимы будут господствовать на Земле на протяжении последующих пяти лет, заявили климатологи.