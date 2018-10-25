Исследователи предупредили людей о смертельной опасности зимой

Шведские исследователи проанализировали состояние здоровья 270 тысяч граждан и выяснили, что у людей в возрасте 50−89 лет при температурах ниже нуля на десять 10% чаще возникал сердечный приступ.

Как отмечают специалисты, у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST — наиболее опасной разновидностью этой болезни — более всего прослеживалась связь между недугом и низкими температурами, пишет «РГ».

Именно холод оказывал решающее значение в развитии заболевания. А вот при повышении температуры воздуха до трех-четырех градусов Цельсия отмечалось падение частоты возникновения сердечных недугов.

Негативное влияние низких температур объясняется сужением сосудов на холоде, так как в результате в сердце поступает меньше кислорода.

Статья опубликована в медицинском журнале JAMA Cardiolgy со ссылкой на данные за 1998−2013 годы.

Связь зимы с летом

Пустыня из космоса. Сергей Рязанский , roscosmos.ru

Ранее специалисты рассказали, как связаны лето и зима со смертностью.

Каждый «лишний» градус жары летом будет повышать число умерших людей на 5%, показывают расчеты специалистов.

Причем аномальная жара и теплые зимы будут господствовать на Земле на протяжении последующих пяти лет, заявили климатологи.