В Алтайском крае перепады атмосферного давления. Как это влияет на здоровье?

Жители Алтайского края жалуются на плохое самочувствие и связывают его с перепадами атмосферного давления. Синоптики и врачи рассказали altapress.ru, какие изменения ждут в ближайшие дни и как с этим справляться метеозависимым людям.
Что говорят синоптики?
В мае проходила серия атмосферных вихрей и давление в некоторые дни понижалось, рассказали в алтайском ЦГМС.
Норма атмосферного давления для мая — 747 мм рт.ст. 29 мая этот показатель держится в пределах нормы — 745 мм рт. ст. Завтра, 30 мая, через районы Алтайского края пройдет южный циклон и давление понизится. 31 мая его сменит антициклон и давление снова начнет расти, — сообщили синоптики.
Что говорят врачи?
Вера Карпова,
заведующая терапевтическим отделением поликлиники №3, Барнаул:
— У каждого человека будет своя реакция на изменение атмосферного давления. У кого-то артериальное упадет, у кого-то — поднимется.
На перемену давления реагируют люди любого возраста, у которых есть сосудистые заболевания. У молодежи недомогание чаще возникает на фоне шейного остеохондроза. На перемену погоды реагируют люди среднего возраста, страдающие гипертонией, ишемией, сахарным диабетом.
Есть впечатлительные люди, которые начинают чувствовать себя плохо, как только услышат прогноз. У таких все в порядке со здоровьем, просто такой психологический тип.
Что делать, чтобы меньше реагировать на погоду?
- соблюдать режим труда и отдыха
- не копить усталость, спать не меньше 8 часов в сутки
- по утрам принимать душ и делать зарядку
- правильно питаться
- быть активным, но не перегружать организм
Злоупотребление алкоголем и сигаретами губительно действует на сосуды, подчеркивает Вера Карпова. Любителям кофе и энергетических напитков, которые содержат кофеин, стоит отказаться или уменьшить их количество во время перепадов давления, рекомендует врач.
Что делать, если давление упало?
- лечь и поднять ноги вверх, это усилит приток крови к головному мозгу
- сидя на стуле сделать несколько резких наклонов вперед
- выпить чай или кофе
Как помочь себе, если давление повысилось?
- лечь или сесть
- принять лекарства, назначенные врачом
- если есть чувство онемения и слабость, вызвать скорую помощь
Можно ли взять больничный?
Все зависит от того, в какой сфере вы работаете и насколько недомогание может повлиять на вашу трудоспособность. При осмотре врач решит, требуется ли больничный лист. Но чаще всего дело решается приемом лекарств и покоем.
Главное — не заниматься самолечением, а обсудить со своим врачом, какие лекарства и в какой дозировке принимать, — подчеркивает Вера Карпова.
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