Исследователи выяснили, у носителей какой группы крови выше риск развития слабоумия

Группа крови может быть фактором, влияющим на развитие слабоумия, выяснила группа американских ученых.

Эксперты изучили различные показатели носителей разных групп крови, в том числе уровень фактора свертывания. И зафиксировали — вероятность развития проблем с памятью и мышлением, которые могут привести к деменции, на 82% выше у людей с четвертой группой крови.

При этом самый низкий риск сердечных заболеваний и инсульта, а также факторов, которые могут увеличить риск потери памяти и деменции оказался у людей с первой группой, пишет «Росбалт».

Материал представлен в Neurology, медицинском журнале Американской академии неврологии.

Между тем увеличить риск развития деменции может транспортный шум, если находиться под его воздействием в течение долгого времени.

Ранее ученые спрогнозировали увеличение количества заболевших старческим слабоумием — к 2050 году число пациентов с этой проблемой утроится и составит 152 млн человек.