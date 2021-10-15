16 октября
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Здоровье

Исследователи выяснили, у носителей какой группы крови выше риск развития слабоумия

Группа крови может быть фактором, влияющим на развитие слабоумия, выяснила группа американских ученых.

Кровь.
Кровь.
СС0

Эксперты изучили различные показатели носителей разных групп крови, в том числе уровень фактора свертывания. И зафиксировали — вероятность развития проблем с памятью и мышлением, которые могут привести к деменции, на 82% выше у людей с четвертой группой крови.

При этом самый низкий риск сердечных заболеваний и инсульта, а также факторов, которые могут увеличить риск потери памяти и деменции оказался у людей с первой группой, пишет «Росбалт».

Материал представлен в Neurology, медицинском журнале Американской академии неврологии.

Между тем увеличить риск развития деменции может транспортный шум, если находиться под его воздействием в течение долгого времени.

Ранее ученые спрогнозировали увеличение количества заболевших старческим слабоумием — к 2050 году число пациентов с этой проблемой утроится и составит 152 млн человек.

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