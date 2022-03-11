Из медикаментозного сна медики вывели Жириновского

Он рассказал, что политик уже работает с документами, которые получает от помощников, пишет bfm.ru.

О госпитализации политика стало известно 2 февраля. Тогда утверждалось, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее об ухудшении состояния Жириновского сообщил российский телеканал.

У лидера ЛДПР был диагностирован омикрон. СМИ неоднократно писали о том, что он находится в тяжелом состоянии, однако пресс-служба фракции эти данные опровергает. На днях в пресс-службе ЛДПР заявили — многие параметры организма лидера партии в целом пришли в норму. Но политику требуется наблюдение медиков, чтобы выйти из болезни без последствий.

В феврале заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, почему лидер ЛДПР Владимир Жириновский тяжело переносит коронавирус.

По словам бывшего главы Роспотребнадзора, политик «затянул с госпитализацией» из-за «личностных особенностей».

Ранее сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь отца.