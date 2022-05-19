19 мая
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Здоровье

Изготовитель российской вакцины от ковида перестал ее производить

Компания «Нанолек» перестала производить вакцину от коронавируса «КовиВак», сообщили РБК в самом предприятии.

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

Его представители объяснили это решение отсутствием спроса на эту вакцину.

С декабря прошлого года Минздрав не оставил ни одной заявки на препарат. Сейчас на складе «Нанолека» лежит около 500 тыс. доз.

«КовиВак» был популярен у россиян летом прошлого года, указывает bfm.ru. Поступавшие в медучреждения партии вакцины относительно других препаратов — например, «Спутника V» — были сравнительно небольшими, в результате чего дозы быстро заканчивались. Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья, хирург Алексей Куринный подал обращение в Генпрокуратуру РФ о незаконности сокрытия общественно значимой информации Минздравом России, связанной со здоровьем и жизнью граждан.

В феврале Минздрав дал добро на испытания вакцины «КовиВак» на детях.

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