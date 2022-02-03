Как Минздрав обновил инструкцию к «Спутнику V»

В «Спутник V» (или «Гам-Ковид-Вак») встроены фрагменты генетического материала SARS-CoV-2. По данным оперштаба, в вакцину входят «рекомбинантные аденовирусные векторы на основе двух различающихся сборок аденовируса».
Эффективность «Спутника V» проверили на животных, в том числе на двух видах приматов, и людях.
Всего вакцина прошла четыре стадии исследований.
Среди побочных эффектов «Спутника V» — озноб, повышение температуры (не выше 38,5 градусов), боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола и покраснение, которые обычно проходят через 2−3 дня.
Ранее «Спутник V» рекомендовали лицам старше 18 лет, в том числе кормящим женщинам.
«Спутником V» могут вакцинироваться люди старше 60 лет, не прививавшиеся и не болевшие ковидом ранее. Об этом говорится в обновленной инструкции к препарату, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств Минздрава.