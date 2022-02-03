Как Минздрав обновил инструкцию к «Спутнику V»

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Что добавили в инструкцию к «Спутнику V»?

Вакцинация. Спутник V. zdravalt.ru

«Спутником V» могут вакцинироваться люди старше 60 лет, не прививавшиеся и не болевшие ковидом ранее. Об этом говорится в обновленной инструкции к препарату, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств Минздрава.