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Здоровье

Как Минздрав обновил инструкцию к «Спутнику V»

Эффективность «Спутника V» против среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев COVID-19 превысила 88%. Такие данные приводит Минздрав в новых рекомендациях к препарату. Как изменилась инструкция к «Спутнику V» — в разборе altapress.ru.

Вакцина "Спутник V".
Вакцина "Спутник V".
CC BY 4.0, mos.ru
1
Что есть в составе «Спутника V»?

В «Спутник V» (или «Гам-Ковид-Вак») встроены фрагменты генетического материала SARS-CoV-2. По данным оперштаба, в вакцину входят «рекомбинантные аденовирусные векторы на основе двух различающихся сборок аденовируса».

2
Как тестировали «Спутник V»?

Эффективность «Спутника V» проверили на животных, в том числе на двух видах приматов, и людях.

Всего вакцина прошла четыре стадии исследований.

Вакцина &quot;Спутник V&quot;.
Вакцина «Спутник V».
CC BY 4.0, mos.ru
3
Какие побочные эффекты дает «Спутник V»?

Среди побочных эффектов «Спутника V» — озноб, повышение температуры (не выше 38,5 градусов), боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола и покраснение, которые обычно проходят через 2−3 дня.

4
Кому можно ставить «Спутник V»?

Ранее «Спутник V» рекомендовали лицам старше 18 лет, в том числе кормящим женщинам.

5
Что добавили в инструкцию к «Спутнику V»?
Вакцинация. Спутник V.
Вакцинация. Спутник V.
zdravalt.ru

«Спутником V» могут вакцинироваться люди старше 60 лет, не прививавшиеся и не болевшие ковидом ранее. Об этом говорится в обновленной инструкции к препарату, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств Минздрава.

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