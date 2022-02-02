Разбор. Должен ли привитый изолироваться после контакта с больным COVID-19

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После вакцинации я контактировал с больным. Мне надо изолироваться?

Нет. Попова объяснила РИА Новости, что вакцинированным после контакта с ковидными больными не надо соблюдать изоляцию. Глава Роспотребнадзора добавила, что при этом не должно быть симптомов коронавируса.

«Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая (7-дневная. — Прим. ред.) изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой», — сказала она.