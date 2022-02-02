Разбор. Должен ли привитый изолироваться после контакта с больным COVID-19

Нет. Попова объяснила РИА Новости, что вакцинированным после контакта с ковидными больными не надо соблюдать изоляцию. Глава Роспотребнадзора добавила, что при этом не должно быть симптомов коронавируса.
«Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая (7-дневная. — Прим. ред.) изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой», — сказала она.
На прошлой неделе Роспотребнадзор сократил срок изоляции для тех, кто контактировал с больными COVID-19, с 14 до 7 дней.
«Сокращение срока карантина — это не для болеющих, а для человека, который находился в контакте с тем, кто заболел. Потому что штамм „омикрон“ имеет короткий инкубационный период, который не превышает 7 дней», — заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков.
Да. Многие страны, пишет РИА Новости, укорачивают изоляцию для заразившихся коронавирусом и контактных.
К примеру, в США, Израиле, Греции и Швейцарии карантин длится 5 дней.
В Германии вакцинированные и переболевшие люди, которые общались с ковидными пациентами, могут не соблюдать изоляцию. Но вот другим категориям граждан после контакта с COVID-19 придется провести дома 10 дней (кстати, при наличии негативного ПЦР-теста или сертифицированного антигенного теста этот срок уменьшается до недели).