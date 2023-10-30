30 октября
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Здоровье

Как правильно дышать без ущерба здоровью, рассказал эксперт

При неправильном дыхании во время тренировок может появиться усталость, передает Lenta.ru.

Фитнес. Спорт.
Фитнес. Спорт.
CC0

Фитнес тренер рассказала о правильном дыхании во время тренировок.

Первое и самое важное правило - дыхание должно быть ровным, спокойным, лучше делать вдох через нос.

Отмечается, что при занятиях йогой на вдохе нужно выполнять упражнения, при которых раскрывается грудной отдел, на выдохе — округляется спина.

При этом во время силовых тренировках вдох делается в момент расслабления мышц, выдох — в момент напряжения.

Тренер подчеркнула, что при неправильном дыхании быстрее возникает усталость, а организм не получает нужного количества кислорода. Это может привести к сильным головным болям.

Ранее стало известно, как в Алтайском крае собираются ввести массовую профилактику самых смертоносных заболеваний.

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