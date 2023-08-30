Как пройти неврологическую реабилитацию в Германии

Медицина в Германии считается одной из лучших во всем мире. В этой стране работает много современных медицинских центров разного профиля, которые оказывают помощь пациентам из разных уголков планеты.

Клиника Kliniken Schmieder специализируется на неврологической реабилитации пациентов и входит в число лучших центров страны. Услуги оказываются по таким направлениям, как:

нарушение сна;

эпилепсия;

болезнь Лайма;

инсульт;

амнезия;

афазия.

Здесь работают опытные врачи, которые используют на практике инновационные методики диагностики и лечения. При клинике есть собственный исследовательский институт, благодаря чему совершенствуются используемые методы реабилитации. Врачи клиники используют и традиционные, и новаторские методы, постоянно повышают свой уровень знаний, что дает возможность охватить все возможные способы лечения и дать пациенту максимальный результат. Если вас интересует реабилитация в Германии на базе представленного медицинского центра, вы хотите получить более подробную информацию, то для начала стоит записаться на консультацию. Не нужно никуда ехать, так как консультации проводятся удаленно в режиме онлайн. Этот эффективный инструмент поможет понять, есть ли смысл в дорогостоящей поездке и в последующем лечении. Записаться на предварительную консультацию со специалистами можно, оформив заявку на официальном сайте клиники.

Что входит в услугу по удаленной консультации

Средняя продолжительность персональной консультации составляет от 45 до 60 минут. Воспользоваться такой услугой можно, находясь в любой точке мира. Вы не привязаны к конкретному месту, ведь встреча идёт онлайн. Используется удобная в использовании онлайн-платформа, посредством которой организуется надежная защита личных данных пациента. Перед началом консультации собирается анамнез. Пациенту необходимо предоставить имеющиеся заключения и все медицинские документы которые есть на руках, например результаты обследований. При подготовке плана лечения доктору важно видеть второй и даже третье мнение, это помогает сохранить объективность.

После сбора и изучения данных составляется заключение относительно того, возможно ли лечение на базе клиники в Германии. В дальнейшем обсуждаются способы реабилитации и лечения, продолжительность нахождения в клинике. После завершения онлайн-консультации каждый клиент получает письменный отчет.

Стоимость данной услуги в разы дешевле, чем организация целой поездки в Германию, временное проживание. Удаленно вы можете получить ответы на интересующие вас вопросы от опытных врачей, а затем, на основании полученных данных, принять окончательное решение.