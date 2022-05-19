Корицу для снижения сахара в крови порекомендовала Елена Малышева

При похудении уровень сахара снижается на 17%, подчеркнула Малышева.
«Сахарный диабет и ожирение — братья-близнецы, поэтому, если мы снизим вес до нормальных цифр, есть шанс полной ремиссии сахарного диабета», — подтвердил Гандельман.
Врач добавил, что глюкоза входит в мышцы и сжигается при физической нагрузке.
«Ходить, не надо бежать, не надо идти в тренажерный зал, просто ходить пять раз в неделю по 30 минут — это снизит сахар на 13%", — уточнила Елена Малышева.
Также стабилизировать глюкозу поможет употребление корицы, заявили медики. Примерно 200 граммов этого продукта могут привести к снижению сахара в крови на 6%.
Кстати, гастроэнтеролог посоветовал вызывать скорую при острой боли в животе.