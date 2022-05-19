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Здоровье

Корицу для снижения сахара в крови порекомендовала Елена Малышева

Употребление корицы и физическая активность снижают сахар в крови, рассказали доктор медицинских наук Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Кроме того, специалисты предостерегли зрителей от лишнего веса.

Елена Малышева.
Елена Малышева.
Скриншот видео Надежды Стрелец

При похудении уровень сахара снижается на 17%, подчеркнула Малышева.

«Сахарный диабет и ожирение — братья-близнецы, поэтому, если мы снизим вес до нормальных цифр, есть шанс полной ремиссии сахарного диабета», — подтвердил Гандельман.

Врач добавил, что глюкоза входит в мышцы и сжигается при физической нагрузке.

«Ходить, не надо бежать, не надо идти в тренажерный зал, просто ходить пять раз в неделю по 30 минут — это снизит сахар на 13%", — уточнила Елена Малышева.

Также стабилизировать глюкозу поможет употребление корицы, заявили медики. Примерно 200 граммов этого продукта могут привести к снижению сахара в крови на 6%.

Кстати, гастроэнтеролог посоветовал вызывать скорую при острой боли в животе.

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