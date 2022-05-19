Вызывать скорую при боли в животе порекомендовал гастроэнтеролог

По словам врача, боль может быть симптомом перитонита, аппендицита, перфорации полого органа, острого панкреатита или другого опасного заболевания.

«Если у вас возникла резкая, интенсивная, острая боль, которая не позволяет ходить, необходимо срочно вызвать скорую», — сказал Черемушкин.

Проконсультироваться со специалистом гастроэнтеролог рекомендует, даже если болезненные ощущения не очень интенсивные, но периодически повторяются. Кроме того, они могут появляться ночью, и пациент будет просыпаться.

Самостоятельно снимать боль в животе с помощью спазмолитиков следует, пока врач не назначит лечение. Черемушкин подчеркнул, что лекарства «ретушируют» картину болезни.

Он добавил, что неприятные ощущения бывают и у здоровых людей. Они чувствуют дискомфорт, вздутие и боль в животе. В таких случаях можно понаблюдать за самочувствием.

«Если впервые возникшая боль в животе не проходит в течение 15−30 минут, то лучше обратиться к специалисту», — отметил Черемушкин.

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