Костомарова лечат по единственной схеме, которая может спасти ему жизнь

Директор лечебно-реабилитационного центра Сергей Царенко в беседе с ТАСС рассказал, что врачи выбрали единственную возможную схему лечения для Костомарова, чтобы спасти его жизнь.

Специалист ответил, почему Костомарова лечат именно так. По его словам, есть ситуации, когда неиспользование какого-либо метода медпомощи приводит к смерти. В частности, при тяжелой дыхательной недостаточности.

ИВЛ в таких серьезных случаях, как у Костомарова, может не помочь. Поэтому необходимо сразу переходить на ЭКМО, что и было сделано, отмечает Царенко.

Однако при применении ЭКМО могут развиться микроциркуляторные нарушения. Обычно они случаются на кончиках пальцев рук, ног, иногда на ушах. Это приводит к некрозу.

«Такая ситуация встречается не всегда, но возможна», — добавил эксперт.

«И это та цена, которую приходится платить в борьбе за жизнь пациента. Если этого не сделать, то человек умрет 100%, а если применить, то появятся шансы, что больной выживет. Но, решая одну проблему, мы создаем новую. И это постоянное взвешивание шансов, которое происходит в любой критической ситуации», — сказал Царенко.

Директор исследовательского центра также опроверг слухи, что Костомарову не применяли антикоагулянты. По его словам, проводить ЭКМО без этих препаратов почти невозможно.

Ранее сообщалось, что состояние Костомарова ухудшилось после операции.

Что произошло?

46-летнего cпортcмена привезли в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Утром ему cтало хуже. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

7 февраля Костомарову ампутировали обе стопы, а 14 февраля СМИ сообщили, что спортсмену еще ампутировали кисти. Однако Mash сообщал, что ампутировали только пальцы.

Однако мать Костомарова опровергает информацию СМИ. Она заявила, что придет время и родственники расскажут, что на самом деле произошло.