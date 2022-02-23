Мировой авторитет в области онкологии дал 10 советов по защите от рака

В случае рака нет никаких гарантий — иногда заболевают самые сильные и здоровые люди, заявил эксперт. Но обнадежил: если следовать простым правилам, шансы сохранить здоровье вырастут.
- Следить за питанием: сокращать потребление жирной пищи и красного мяса, есть больше клетчатки, фруктов и овощей.
- Не допускать ожирения: оно повышает риск не только проблем с сердцем и суставами, но и рака.
- Двигаться: ходьба — это сильно недооцененная форма упражнений, бесплатная и эффективная.
- Умеренность в выпивке: алкоголь время от времени не повредит, но постоянное и чрезмерное потребление подвергает органы чрезвычайной нагрузке.
- Меньше беспокоиться: стресс «разъедает человека», говорит профессор Сикора.
- Осторожнее с солнцем: солнечное излучение повреждает клетки.
- Безопасный секс: инфекции, передающиеся половым путем, играют огромную роль в развитии рака, особенно у женщин.
- Не курить: для защиты от онкозаболеваний важно не иметь этой привычки.
- Проходить медосмотры: выявление рака на ранней стадии дает гораздо больше шансов на выживание.
- Реагировать на изменения: если возникают какие-то неожиданные, нехарактерные или тревожные и стойкие симптомы, важно не тянуть время.
Профессор Кэрол Сикора — британский врач, специализирующийся в области онкологии, который считается ведущим мировым авторитетом в области рака, бывший директор Раковой программы Всемирной организации здравоохранения. Почти 50 лет занимается диагностикой, лечением и исследованиями рака.
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