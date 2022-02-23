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Здоровье

Мировой авторитет в области онкологии дал 10 советов по защите от рака

Британский врач, профессор Кэрол Сикора дал 10 советов, помогающих защититься от онкозаболеваний. Рекомендации приводит Медикфорум.

Овощи в супермаркете.
Овощи в супермаркете.
СС0

В случае рака нет никаких гарантий — иногда заболевают самые сильные и здоровые люди, заявил эксперт. Но обнадежил: если следовать простым правилам, шансы сохранить здоровье вырастут.

  • Следить за питанием: сокращать потребление жирной пищи и красного мяса, есть больше клетчатки, фруктов и овощей.
  • Не допускать ожирения: оно повышает риск не только проблем с сердцем и суставами, но и рака.
  • Двигаться: ходьба — это сильно недооцененная форма упражнений, бесплатная и эффективная.
  • Умеренность в выпивке: алкоголь время от времени не повредит, но постоянное и чрезмерное потребление подвергает органы чрезвычайной нагрузке.
  • Меньше беспокоиться: стресс «разъедает человека», говорит профессор Сикора.
  • Осторожнее с солнцем: солнечное излучение повреждает клетки.
  • Безопасный секс: инфекции, передающиеся половым путем, играют огромную роль в развитии рака, особенно у женщин.
  • Не курить: для защиты от онкозаболеваний важно не иметь этой привычки.
  • Проходить медосмотры: выявление рака на ранней стадии дает гораздо больше шансов на выживание.
  • Реагировать на изменения: если возникают какие-то неожиданные, нехарактерные или тревожные и стойкие симптомы, важно не тянуть время.

Профессор Кэрол Сикора — британский врач, специализирующийся в области онкологии, который считается ведущим мировым авторитетом в области рака, бывший директор Раковой программы Всемирной организации здравоохранения. Почти 50 лет занимается диагностикой, лечением и исследованиями рака.

Ранее алтайские врачи рассказали, как обнаружить у себя рак и что такое онкобезалаберность.

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