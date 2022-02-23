Мировой авторитет в области онкологии дал 10 советов по защите от рака

В случае рака нет никаких гарантий — иногда заболевают самые сильные и здоровые люди, заявил эксперт. Но обнадежил: если следовать простым правилам, шансы сохранить здоровье вырастут.

Следить за питанием: сокращать потребление жирной пищи и красного мяса , есть больше клетчатки , фруктов и овощей.

сокращать потребление жирной пищи и красного мяса есть больше клетчатки фруктов и овощей. Не допускать ожирения: оно повышает риск не только проблем с сердцем и суставами , но и рака.

повышает риск не только проблем с сердцем и суставами но и рака. Двигаться: ходьба — это сильно недооцененная форма упражнений , бесплатная и эффективная.

ходьба — это сильно недооцененная форма упражнений бесплатная и эффективная. Умеренность в выпивке: алкоголь время от времени не повредит , но постоянное и чрезмерное потребление подвергает органы чрезвычайной нагрузке.

алкоголь время от времени не повредит но постоянное и чрезмерное потребление подвергает органы чрезвычайной нагрузке. Меньше беспокоиться: с тресс «разъедает человека», говорит профессор Сикора.

тресс «разъедает человека», говорит профессор Сикора. Осторожнее с солнцем: солнечное излучение повреждает клетки.

солнечное излучение повреждает клетки. Безопасный секс: инфекции , передающиеся половым путем , играют огромную роль в развитии рака , особенно у женщин.

инфекции передающиеся половым путем играют огромную роль в развитии рака особенно у женщин. Не курить: для защиты от онкозаболеваний важно не иметь этой привычки.

для защиты от онкозаболеваний важно не иметь этой привычки. Проходить медосмотры: выявление рака на ранней стадии дает гораздо больше шансов на выживание.

выявление рака на ранней стадии дает гораздо больше шансов на выживание. Реагировать на изменения: если возникают какие-то неожиданные , нехарактерные или тревожные и стойкие симптомы , важно не тянуть время.

Профессор Кэрол Сикора — британский врач, специализирующийся в области онкологии, который считается ведущим мировым авторитетом в области рака, бывший директор Раковой программы Всемирной организации здравоохранения. Почти 50 лет занимается диагностикой, лечением и исследованиями рака.

Ранее алтайские врачи рассказали, как обнаружить у себя рак и что такое онкобезалаберность.