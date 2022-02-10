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Здоровье

Найдена смертельная опасность парацетамола

Длительный прием парацетамола увеличивает вероятность болезней сердца и инсультов у людей с повышенным артериальным давлением, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Circulation.

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
СС0

Исследование провели ученые из Эдинбургского университета. Для этого выбрали 110 добровольцев с высоким кровяным давлением в анамнезе.

«В течение двух недель часть из них четыре раза в день принимала парацетамол, а другие — плацебо. Оба вида лечения пациенты получили в рандомизированном и слепом порядке», — отмечает издание.

При этом две трети из испытуемых также пили лекарства от гипертонии.

В результате ученые выявили, что в среднем у испытуемых повысилось артериальное давление.

По мнению специалистов, регулярный прием парацетамола может повысить риск сердечных заболеваний или инсульта примерно на 20%.

После того как испытуемые перестали принимать препарат, их давление вернулось к уровню на момент начала исследования.

Ранее сообщили, что парацетамол может нанести организму непоправимый вред.

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