Названа скрытая опасность омикрона

Как отметила американский эксперт по вопросам вакцинации Мелани Свифт, ранее в течение первых шести недель после заражения COVID-19 повторное заболевание случалось крайне редко.
«Поэтому люди могут предполагать, что они защищены от инфекции в течение примерно полутора месяцев», — подчеркнула медик.
При этом традиционно считается, что у переболевших COVID-19 защита от повторного заражения действует на протяжении трех месяцев.
Однако с появлением омикрона стали учащаться случаи повторного заболевания менее, чем за 90 дней.
Также Свифт добавила, что после трех месяцев со времени болезни вероятность повторно инфицироваться резко подскакивает у всех независимо от штамма, который они перенесли.
Ранее о причинах повторного заражения омикроном рассказала российский вирусолог.