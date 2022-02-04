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Здоровье

Названа скрытая опасность омикрона

Люди, переболевшие старым штаммом коронавируса, могут заболеть омикроном уже через 45 дней после первой болезни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Minnesota Public

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Как отметила американский эксперт по вопросам вакцинации Мелани Свифт, ранее в течение первых шести недель после заражения COVID-19 повторное заболевание случалось крайне редко.

«Поэтому люди могут предполагать, что они защищены от инфекции в течение примерно полутора месяцев», — подчеркнула медик.

При этом традиционно считается, что у переболевших COVID-19 защита от повторного заражения действует на протяжении трех месяцев.

Однако с появлением омикрона стали учащаться случаи повторного заболевания менее, чем за 90 дней.

Также Свифт добавила, что после трех месяцев со времени болезни вероятность повторно инфицироваться резко подскакивает у всех независимо от штамма, который они перенесли.

Ранее о причинах повторного заражения омикроном рассказала российский вирусолог.

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