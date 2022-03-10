Названы опасные болезни, при которых человек внезапно просыпается ночью

Прудникова отметила, что бывают психологические состояния, при которых человек часто просыпается по ночам, однако не стоит забывать, что подобные внезапные пробуждения могут свидетельствовать и о заболеваниях внутренних органов.
«Ночные пробуждения, во время которых вы идете в туалет или к холодильнику, — это первые звоночки, что нужно сходить к врачу и пройти обследование», — предупредила она.
Если человек просыпается по ночам, ему стоит проверить работу поджелудочной железы, печени и надпочечников.
Как минимум надо посмотреть сахарную кривую (пройти тест на толерантность к углеводам, который покажет, есть ли риск развития диабета).
«Еще следует проверить биохимию поджелудочной железы и печени. Также врачи должны будут проверить надпочечники, чтобы определить уровень гормона кортизола», — отметила диетолог.
По ее словам, к трудностям со сном могут приводить, в частности, эндокринные нарушения, связанные с выработкой адреналина.
Например, если человек ложится спать ночью, но не может заснуть и очень хочет есть, то это говорит об активном выбросе адреналин в кровь, это может быть даже субклиническая надпочечниковая дисфункция.
Ранее назвали симптом рака, заметный только во время просыпания.