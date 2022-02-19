Названы критические ошибки при самостоятельном лечении кашля

Врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова рассказала радио Sputnik , что при самостоятельном лечении кашля можно совершить две серьезные ошибки.

Кожевников отметила, что некоторые россияне при появлении кашля сразу делают вывод, что он вызван простудным заболеванием.

В итоге люди начинают без консультации с врачом принимать лекарства — это, по словам медика, одна из двух наиболее часто встречающихся ошибок.

«Кашель необязательно сопровождает инфекцию дыхательных путей. Он может быть признаком других патологий. Поэтому отхаркивающие препараты могут не подействовать или дать побочные эффекты. Прежде чем лечить кашель, надо устанавливать причину», — пояснила эксперт.

Вторая ошибка — когда люди начинают без назначения врача принимать антибактериальные препараты при симптомах, когда кашель действительно вызван инфекционным заболеванием, таким как COVID-19 или ОРВИ.

«Антибактериальные препараты — далеко не самые безобидные. У каждого из них есть свои показания, противопоказания, правильные дозы и сроки лечения. Обычный человек такого не знает и покупает тот антибиотик, который у всех на слуху. Он может просто не подействовать на вас или дать побочные эффекты, вплоть до угнетения иммунитета. Если сделать неправильной выбор, то препарат будет неэффективным и вредным», — предупредила Кожевникова.

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