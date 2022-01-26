Врач рассказал, как легкие бывших курильщиков восстанавливаются после последней сигареты

Торакальный хирург Евгений Зинченко рассказал « Прайму », что легкие начинают восстанавливаться уже в первые минуты после курения.

Зинченко подчеркнул, что отказ от курения значительно улучшит состояние легких.

«Уже через несколько минут после выкуривания последней сигареты снижается пульс и артериальное давление. В течение первого дня уровень угарного газа в крови снижается, а уровень кислорода приходит в норму. Через пару дней даже обычная еда станет вкуснее, улучшится аппетит за счет восстановления вкусовых и обонятельных рецепторов», — отметил ассистент кафедры госпитальной хирургии СПбГУ.

По словам медика, в течение трех месяцев улучшается кровообращение, начинают увеличиваться показатели функции легких, уменьшаются кашель и одышка.

К шестой неделе можно увидеть значительное увеличение важного функционального показателя — объема форсированного выдоха за одну секунду.

Кроме того, почти в два раза снижается риск сердечного приступа и инсульта.

«В течение 6−9 месяцев реснички слизистой оболочки бронхов, выводящие слизь из легких, снова получают способность очищать легкие, снижая риск инфекции. Через 10 лет риск заболеть раком легких примерно вдвое меньше, чем у нынешнего курильщика. И это лишь некоторые из преимуществ отказа от курения для здоровья», — заверил Зинченко.

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