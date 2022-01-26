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Здоровье

Врач рассказал, как легкие бывших курильщиков восстанавливаются после последней сигареты

Торакальный хирург Евгений Зинченко рассказал «Прайму», что легкие начинают восстанавливаться уже в первые минуты после курения.

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.

Зинченко подчеркнул, что отказ от курения значительно улучшит состояние легких.

«Уже через несколько минут после выкуривания последней сигареты снижается пульс и артериальное давление. В течение первого дня уровень угарного газа в крови снижается, а уровень кислорода приходит в норму. Через пару дней даже обычная еда станет вкуснее, улучшится аппетит за счет восстановления вкусовых и обонятельных рецепторов», — отметил ассистент кафедры госпитальной хирургии СПбГУ.

По словам медика, в течение трех месяцев улучшается кровообращение, начинают увеличиваться показатели функции легких, уменьшаются кашель и одышка.

К шестой неделе можно увидеть значительное увеличение важного функционального показателя — объема форсированного выдоха за одну секунду.

Кроме того, почти в два раза снижается риск сердечного приступа и инсульта.

«В течение 6−9 месяцев реснички слизистой оболочки бронхов, выводящие слизь из легких, снова получают способность очищать легкие, снижая риск инфекции. Через 10 лет риск заболеть раком легких примерно вдвое меньше, чем у нынешнего курильщика. И это лишь некоторые из преимуществ отказа от курения для здоровья», — заверил Зинченко.

Ранее психолог рассказала, как бросить курить при помощи создания новой привычки.

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