Названы россияне, которым необходимо «прямо сейчас» отказаться от колбасы

Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала радио Sputnik , что колбаса может быть опасна для некоторых категорий людей.

Белоусова отметила, что в сырокопченых колбасах содержится много жира — от 30% до 44%, а также большое количество соли и специй.

«Это продукт деликатесный, для праздника. Ни в коем случае не на каждый день. Если есть его каждый день, то начнутся проблемы с давлением, с почками. Особенно я бы не рекомендовала это делать сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи. Юношеские прыщи очень сильно реагируют на специи и соль», — пояснила член Национальной ассоциации диетологов.

Она также предупредила, что вареная колбаса не может считаться адекватной заменой мяса — все дело в ингредиентах.

ГОСТ подразумевает, что колбаса может быть не мясным, а мясосодержащим продуктом, и в этом случае мышечных волокон в ней крайне мало — около 8%.

Колбаса. Анна Зайкова

«Обязательно будут вкусовые добавки. В лучшем случае соль, перец, соевый соус или что-то еще. Когда колбаса с соей — это, скорее, полезнее, чем когда она без сои. Могут использовать также смесь из каких-либо злаков и других растений. Крахмал — обязательно, чтобы колбаса была восхитительно розовая, как свинка», — отметила Белоусова.

Диетолог напомнила, что правильная вареная колбаса — сероватого цвета, поскольку вареное мясо имеет именно такой цвет. Есть простой способ убедиться в ее качестве — на всем срезе она должна быть сероватая, а не только сверху.

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